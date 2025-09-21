Ten degrees at night
Cold front brings rain showers and fall weather
Late summer is saying goodbye - and noticeably so: After an extremely sunny weekend with temperatures above 30 degrees, a cold front is approaching from the west. Rain, clouds and cooler winds will ensure that fall finally arrives in Austria in the coming days.
The summer will continue on Monday, but the weather will slowly but surely begin to change from the west. It will remain mostly sunny in eastern and south-eastern Austria. In the western regions and in the Alps, clouds and the first rain showers will appear. A maximum of around 25 to 29 degrees, noticeably cooler in the west.
The change in the weather will continue on Tuesday. Lots of clouds and heavy rain showers will dominate during the day. Especially in the south and in the Alps. Temperatures will drop noticeably - no more than eleven to 20 degrees are possible. It will even be much cooler at night.
Wednesday will show its cloudy and unstable side. Showers, some of them heavy, will pass through again and again, with clear spells only in the east. With highs of ten to 19 degrees, autumn really arrives in Austria.
The weather will calm down somewhat on Thursday . Although there will still be clouds and isolated showers, the sun will shine again in between. Temperatures range from ten to 17 degrees - fall is finally making its presence felt.
