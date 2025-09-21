Vorteilswelt
Ten degrees at night

Cold front brings rain showers and fall weather

Nachrichten
21.09.2025 13:55
In the coming week, a cold front will move over Austria and with it, the weather will also bring ...
In the coming week, a cold front will move over Austria and with it, the weather will also bring autumn.(Bild: Jürgen Fuchs)

Late summer is saying goodbye - and noticeably so: After an extremely sunny weekend with temperatures above 30 degrees, a cold front is approaching from the west. Rain, clouds and cooler winds will ensure that fall finally arrives in Austria in the coming days.

0 Kommentare

The summer will continue on Monday, but the weather will slowly but surely begin to change from the west. It will remain mostly sunny in eastern and south-eastern Austria. In the western regions and in the Alps, clouds and the first rain showers will appear. A maximum of around 25 to 29 degrees, noticeably cooler in the west.

Österreich
Symbol wolkenlos
16° / 30°
9 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
19° / 30°
15 km/h
10:25 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 26°
8 km/h
09:13 h
45 %
Symbol bedeckt
14° / 16°
12 km/h
00:29 h
55 %
Symbol Regen
12° / 17°
9 km/h
00:35 h
> 95 %
Symbol bedeckt
11° / 16°
7 km/h
00:09 h
65 %
Symbol Nebel
13° / 17°
13 km/h
00:04 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 19°
8 km/h
05:54 h
45 %
Symbol stark bewölkt
12° / 20°
8 km/h
04:18 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 19°
11 km/h
09:16 h
< 5 %
Wien
Symbol wolkenlos
11° / 28°
7 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
5 km/h
10:31 h
15 %
Symbol wolkig
14° / 23°
8 km/h
05:31 h
50 %
Symbol leichter Regen
13° / 15°
9 km/h
00:48 h
65 %
Symbol Regen
11° / 15°
13 km/h
00:06 h
90 %
Symbol leichter Regen
10° / 15°
9 km/h
02:16 h
65 %
Symbol stark bewölkt
11° / 17°
12 km/h
03:15 h
50 %
Symbol stark bewölkt
11° / 18°
9 km/h
05:05 h
45 %
Symbol wolkig
10° / 18°
12 km/h
06:23 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
10° / 18°
9 km/h
11:31 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol wolkenlos
14° / 29°
15 km/h
11:54 h
< 5 %
Symbol heiter
18° / 29°
18 km/h
10:27 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 28°
8 km/h
10:14 h
45 %
Symbol bedeckt
15° / 17°
14 km/h
00:13 h
60 %
Symbol Regen
11° / 18°
9 km/h
00:34 h
> 95 %
Symbol bedeckt
11° / 17°
8 km/h
00:29 h
65 %
Symbol Nebel
12° / 18°
14 km/h
00:21 h
50 %
Symbol wolkig
12° / 20°
10 km/h
05:28 h
45 %
Symbol wolkig
10° / 20°
10 km/h
06:10 h
< 5 %
Symbol heiter
10° / 19°
10 km/h
08:07 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol wolkenlos
12° / 27°
6 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 27°
4 km/h
10:39 h
40 %
Symbol stark bewölkt
15° / 20°
8 km/h
02:58 h
60 %
Symbol bedeckt
12° / 16°
10 km/h
01:32 h
50 %
Symbol leichter Regen
12° / 16°
12 km/h
00:28 h
80 %
Symbol leichter Regen
11° / 16°
7 km/h
02:14 h
65 %
Symbol leichter Regen
11° / 19°
6 km/h
02:35 h
65 %
Symbol stark bewölkt
12° / 19°
8 km/h
04:43 h
50 %
Symbol heiter
10° / 21°
9 km/h
10:45 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
11° / 19°
11 km/h
11:31 h
< 5 %
Linz
Symbol wolkenlos
14° / 28°
4 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
4 km/h
08:51 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
5 km/h
09:47 h
45 %
Symbol Regen
16° / 18°
3 km/h
00:37 h
80 %
Symbol starker Regen
13° / 18°
4 km/h
00:08 h
> 95 %
Symbol Regen
12° / 17°
5 km/h
01:06 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 19°
4 km/h
05:21 h
75 %
Symbol leichter Regen
11° / 18°
4 km/h
00:56 h
75 %
Symbol wolkig
11° / 19°
5 km/h
07:50 h
10 %
Symbol heiter
9° / 19°
4 km/h
08:30 h
< 5 %
Graz
Symbol heiter
14° / 27°
3 km/h
10:50 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 26°
4 km/h
07:57 h
15 %
Symbol wolkig
13° / 25°
6 km/h
07:40 h
55 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 20°
5 km/h
02:03 h
> 95 %
Symbol starke Regenschauer
14° / 17°
6 km/h
02:07 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 19°
4 km/h
05:45 h
80 %
Symbol stark bewölkt
10° / 19°
5 km/h
05:26 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 16°
4 km/h
03:32 h
70 %
Symbol wolkig
10° / 18°
5 km/h
07:03 h
30 %
Symbol wolkig
8° / 20°
4 km/h
05:57 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol wolkenlos
12° / 30°
8 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
4 km/h
11:17 h
45 %
Symbol stark bewölkt
15° / 19°
8 km/h
02:11 h
55 %
Symbol bedeckt
12° / 15°
10 km/h
01:49 h
50 %
Symbol leichter Regen
12° / 14°
8 km/h
00:15 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 16°
6 km/h
03:02 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 16°
5 km/h
02:39 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
10° / 15°
7 km/h
03:14 h
60 %
Symbol heiter
9° / 18°
7 km/h
10:05 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
8° / 20°
7 km/h
10:58 h
< 5 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
11° / 31°
7 km/h
11:56 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
15 km/h
10:32 h
50 %
Symbol leichter Regen
16° / 19°
15 km/h
01:10 h
60 %
Symbol wolkig
12° / 20°
11 km/h
06:15 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
12° / 17°
9 km/h
01:55 h
90 %
Symbol starke Regenschauer
9° / 17°
7 km/h
05:03 h
90 %
Symbol leichter Regen
7° / 17°
8 km/h
00:40 h
70 %
Symbol leichter Regen
9° / 12°
7 km/h
01:05 h
70 %
Symbol heiter
8° / 18°
7 km/h
09:09 h
10 %
Symbol heiter
6° / 22°
8 km/h
09:12 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol wolkenlos
16° / 27°
4 km/h
12:03 h
< 5 %
Symbol wolkig
15° / 22°
9 km/h
08:12 h
50 %
Symbol starker Regen
11° / 11°
13 km/h
00:36 h
85 %
Symbol bedeckt
8° / 13°
10 km/h
01:57 h
65 %
Symbol leichter Regen
9° / 11°
6 km/h
00:09 h
75 %
Symbol Regen
8° / 12°
7 km/h
00:49 h
80 %
Symbol Regen
7° / 12°
6 km/h
00:25 h
90 %
Symbol bedeckt
7° / 12°
7 km/h
02:20 h
60 %
Symbol heiter
6° / 14°
5 km/h
10:30 h
< 5 %
Symbol heiter
7° / 17°
6 km/h
09:19 h
25 %
Bregenz
Wetterdaten:

The change in the weather will continue on Tuesday. Lots of clouds and heavy rain showers will dominate during the day. Especially in the south and in the Alps. Temperatures will drop noticeably - no more than eleven to 20 degrees are possible. It will even be much cooler at night.

In the coming week, a cold front will move over Austria and with it the arrival of autumn in ...
In the coming week, a cold front will move over Austria and with it the arrival of autumn in terms of the weather.(Bild: Jürgen Fuchs)

Wednesday will show its cloudy and unstable side. Showers, some of them heavy, will pass through again and again, with clear spells only in the east. With highs of ten to 19 degrees, autumn really arrives in Austria.

The weather will calm down somewhat on Thursday . Although there will still be clouds and isolated showers, the sun will shine again in between. Temperatures range from ten to 17 degrees - fall is finally making its presence felt.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

