Hier spaziert Weltstar John Malkovich durch Wien

So kann es schon mal sein, dass man Malkovich auch in einem der Museen in der City antrifft. Denn er hat ein sehr großes Faible für die hohen Künste und in einer Kulturmetropole wie hier in Österreich wird jemand wie er relativ rasch fündig. Noch dazu dann, wenn man keine „bösen“ Paparazzi zu fürchten hat, die einem bis in den letzten Winkel folgen.