Vicky Hudson landet im Speerwurf auf Platz 10!

Speerwerferin Victoria Hudson hat am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio nicht in die Medaillenentscheidung eingreifen können und den Speerwurf an der zehnten Stelle beendet!
Die Europameisterin von 2024 hatte mit 59,52 m nur einen gültigen Wurf in der Wertung. Hudson galt als Medaillenanwärterin, mit 67,76 m von Ende Juni in Maribor ist sie die Jahresweltbeste, vor zwei Jahren in Budapest war sie WM-Fünfte.
Hudson schleuderte den Speer im ersten und dritten Versuch zu steil weg, machte die Würfe jeweils ungültig. Im zweiten Durchgang brachte sie 59,52 m in die Wertung, damit reihte sie sich zur Halbzeit auf dem neunten Zwischenrang ein und hielt sich im Bewerb.
Da Hudson keine Steigerung mehr gelang, war für sie der Bewerb nach Runde vier aber zu Ende. Nach drei Versuchen wird das Feld nach jedem weiteren Versuch um zwei Athletinnen verkleinert.
