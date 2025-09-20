WM-Gold im 20 km Gehen an Bonfim und Perez!

Damian Warners 100-m-Bahn blieb leer

Im Zehnkampf der Männer musste Olympia-Sieger Damian Warner vor der am Samstag begonnenen Konkurrenz seine Nennung wegen der Folgen einer Achillessehnenverletzung zurückziehen, seine 100-m-Bahn blieb leer. Der 35-Jährige hatte sein Olympia-Gold vor vier Jahren eben in Tokio geholt, bei acht Weltmeisterschaften kam er auf zweimal Silber.