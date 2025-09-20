WM-Gold im 20 km Gehen an Bonfim und Perez!

Der Brasilianer Caio Bonfim und die Spanierin Maria Isabel Perez haben am Samstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im 20 km Gehen Gold geholt!
Bonfim gewann in 1:18:35 Stunden exakt acht Sekunden vor Wang Zhaozhao (CHN). Weltrekordhalter Toshikazu Yamanishi verfehlte Japans ersten Titel bei diesen Titelkämpfen durch eine zweiminütige Strafzeit aufgrund dreier Disqualifikations-Anträge. 35-km-Siegerin Perez gewann in 1:25:54 Stunden zwölf Sekunden vor Alegna Gonzalez (MEX).
Damian Warners 100-m-Bahn blieb leer
Im Zehnkampf der Männer musste Olympia-Sieger Damian Warner vor der am Samstag begonnenen Konkurrenz seine Nennung wegen der Folgen einer Achillessehnenverletzung zurückziehen, seine 100-m-Bahn blieb leer. Der 35-Jährige hatte sein Olympia-Gold vor vier Jahren eben in Tokio geholt, bei acht Weltmeisterschaften kam er auf zweimal Silber.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.