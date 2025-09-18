Container-Vergewaltigung: Drei Zeugen melden sich

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der 53-Jährige in diesem Zeitraum an ihr vergangen haben soll. Danach brachte er die Frau heim. Als das mutmaßliche Opfer am nächsten Tag Verdacht schöpfte, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie des Missbrauchs einer wehrlosen Person ermittelt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Ebenso in die Ermittlungen einbezogen werden die Zugangsmöglichkeiten und Besitzverhältnisse zu dem Container, sagte Haßlinger am Donnerstag.