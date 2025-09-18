Container-Vergewaltigung: Drei Zeugen melden sich

Aufgrund eines Zeugenaufrufs nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 28-Jährigen in einem Baustellencontainer in Wien-Floridsdorf haben sich drei Personen bei der Polizei gemeldet. Diese werden nun vom Landeskriminalamt geprüft. Auch Ermittlungen rund um den Containerzugang laufen an ...
Einen Tag später hatte die Frau aufgrund des Alkohols starke Erinnerungslücken, schöpfte aber Verdacht und wandte sich an die Polizei. Die Exekutive vermutet nach bisherigem Ermittlungsstand, dass der tatverdächtige 53-jährige Taxler auch weitere Sexualdelikte begangen haben soll.
Laut Angaben von Anrainern soll der Verdächtige vor dem Lokal an der Rechten Wienziele schon öfters mit Frauen gesehen worden sein. Aus diesem Grund startete die Wiener Polizei einen Zeugenaufruf nach weiteren Betroffenen sowie möglichen Zeugen.
Weitere Details zu Tatvorgehen
Dem Vernehmen nach soll der Taxler die betrunkene Verfassung der jungen Frau schamlos ausgenutzt haben. Die Polizei gab am Donnerstag weitere Details zu dem mutmaßlichen Vorgehen des Mannes gegenüber der 28-Jährigen bekannt.
Als die Frau um 5 Uhr morgens bei einem Afterhour-Lokal auf der Rechten Wienzeile zu ihm ins Taxi gestiegen war, sagte der 53-Jährige, dass er noch etwas bei sich daheim vergessen habe. Deshalb müsse er kurz einen Umweg einlegen, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die beiden sind dann noch zu einer Tankstelle gefahren. Dort dürfte der Verdächtige etwas zu trinken gekauft haben, wie aus den bisherigen Ermittlungen der Polizei hervorgeht.
Frau hat keine Erinnerung mehr
Danach fuhr er die Frau weiter nach Floridsdorf. Im Bereich der Hofherr-Schrantz-Gasse betraten die beiden schließlich die Baustelle und stiegen über eine Leiter in einen Container. Dort soll der 53-Jährige ihr Kokain und ein Getränk gegeben haben. Ab diesem Zeitpunkt hat die Frau keine Erinnerungen mehr.
Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der 53-Jährige in diesem Zeitraum an ihr vergangen haben soll. Danach brachte er die Frau heim. Als das mutmaßliche Opfer am nächsten Tag Verdacht schöpfte, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie des Missbrauchs einer wehrlosen Person ermittelt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Ebenso in die Ermittlungen einbezogen werden die Zugangsmöglichkeiten und Besitzverhältnisse zu dem Container, sagte Haßlinger am Donnerstag.
Weitere Zeugen werden gesucht
Weitere Opfer oder Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) beim Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.