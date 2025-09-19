Vorteilswelt
Kingley toller Neunter

„Ich habe hier bei der WM meine Träume erfüllt!“

Sport-Mix
19.09.2025 16:30
Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: AP/Ashley Landis)

Endiorass Kingley hat bei seiner ersten Leichtathletik-WM eine sensationelle Leistung geboten! Der 23-Jährige behielt in dem vollbesetzten Japan National Stadium die Nerven und belegte mit starken 16,71 m den neunten Platz. „Ich habe hier meine Träume erfüllt“, strahlte der Oberösterreicher nach dem großen Finale, in dem der Portugiese Pedro Pichardo mit im letzten Versuch erzielten 17,91 m Gold vor dem Italiener Andrea Dallavalle (17,64) und Lázaro Marttínez (Kub/17,49) holte.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Tokio!

Und ausgerechnet Pichardo, schon 2022 Weltmeister und 2021 Olympiasieger, brachte Österreichs jungen Rekordler vollständig ins Schwärmen. „Pedro kam nach dem Wettkampf zu mir und sagte: ‘Du bist die Zukunft‘!“ Das war wie ein Ritterschlag für Endi Kingley, der in Tokio der Jüngste im Final-Feld der zwölf besten Dreispringer gewesen war.

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: AFP/ANTONIN THUILLIER)

Er selbst war „stolz“ auf seine Leistung und meinte: „Ich habe hier in die Weltspitze reingeschnuppert. Jetzt aber bin ich Feuer und Flamme und will bald zeigen, dass ich noch näher zur Weltspitze kommen kann.“ Schon im nächsten Jahr hat er bei der EM in Birmingham dazu Gelegenheit. Für diese Titelkämpfe hat er in Tokio schon das Ticket gelöst.

„Einzigartiges Gefühl“
„Das Gefühl im Finale war einzigartig, die Stimmung war toll“, schwärmte Kingley vom Umfeld dieses großen Abends. „Ich hatte mich von Anfang an im Finale spritzig gefühlt, hatte ein gutes Gefühl.“ Sein Cheftrainer Roland Werthner und die Dreisprung-Legende Christian Taylor, jetzt für den ÖLV tätig, hatten ihn vor dem Finale noch einmal sehr motiviert und dann bestens betreut.

„Die ersten beiden Spünge waren schon gut, der erste eigentlich ein Sicherheitssprung“, berichtete Kingley, der dann im dritten Durchgang seine starken 16,71 m folgen ließ, die ihn schließlich weit nach vorne hievten. Im vierten Versuch (16,47) seien die „Beine schon etwas müde“ gewesen. Auch kein Wunder nach der langen Saison, in der er in Maribor und hier in der Qualifikation mit jeweils 16,85 m ÖLV-Rekord gesprungen war. Welch großartiges Jahr für den 23-Jährigen.

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

„Ich bin in den Top-Ten!“
„Und jetzt bin ich in der Welt in den Top-Ten“, jubelte der Linzer im ersten Interview ein paarmal. „Das motiviert mich natürlich für die nächsten Jahre.“ Man kann gespannt sein, wohin die Reise des Endi Kingley noch führt. In der 42-jährigen Geschichte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften war er der erste Österreicher überhaupt, der im Dreisprung der Männer dabei war. Und da flog er auf Anhieb im Finale auf den neunten Platz ...

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
