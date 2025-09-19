„Ich habe hier bei der WM meine Träume erfüllt!“

„Ich bin in den Top-Ten!“

„Und jetzt bin ich in der Welt in den Top-Ten“, jubelte der Linzer im ersten Interview ein paarmal. „Das motiviert mich natürlich für die nächsten Jahre.“ Man kann gespannt sein, wohin die Reise des Endi Kingley noch führt. In der 42-jährigen Geschichte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften war er der erste Österreicher überhaupt, der im Dreisprung der Männer dabei war. Und da flog er auf Anhieb im Finale auf den neunten Platz ...