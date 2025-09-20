Prozess wegen Mordversuchs: Im Auto angeschossen

Zuerst anderen Verdächtigen verhaftet

Er war in der Schweiz bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten und ist auch in Österreich wegen Suchtgifthandels angeklagt, dazu gebe es ein gesondertes Verfahren. Den 43-Jährigen identifizierte das Opfer auf einem Bild. Zuvor war ein anderer Mann festgenommen worden, der die Tat aber von Anfang an bestritt und aufgrund des neuen Verdächtigen auch nach wenigen Tagen enthaftet wurde.