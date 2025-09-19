Mit Handy am Steuer erwischt: Lenker rastet aus!

Am Freitagnachmittag beobachtete eine Polizeistreife in der Klagenfurter Innenstadt einen Autofahrer, der während der Fahrt sein Handy benutzte und hielt den Pkw daraufhin an: „Es handelte sich um einen 33-jährigen Klagenfurter und einen 35-Jährigen, ebenfalls aus Klagenfurt, als Beifahrer“, heißt es seitens der Polizei.