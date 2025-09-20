Vorteilswelt
Ilzer-Klub tönt jetzt

Schicker warnt Bayern: „Habe gesehen, wie …“

Deutsche Bundesliga
20.09.2025 12:58
Christian Ilzer (links) und Andreas Schicker glauben an eine Überraschung gegen die Bayern.
Christian Ilzer (links) und Andreas Schicker glauben an eine Überraschung gegen die Bayern.(Bild: AFP/APA/dpa/Uwe Anspach/Daniel ROLAND)

Neues Selbstbewusstsein bei der TSG Hoffenheim! Vor dem Duell gegen den „großen“ FC Bayern am Samstag (ab 15.30 Uhr) glaubt man plötzlich an eine Überraschung. Sportchef Andreas Schicker weiß, dass dafür „alles passen muss“, aber er habe gesehen, dass das Team von Trainer Christian Ilzer aktuell jeder Aufgabe gewachsen sei. 

Noch am letzten Spieltag der vergangenen Saison setzte es vor heimischem Publikum eine 0:4-Klatsche für die Mannschaft von Christian Ilzer. Gerade so schaffte man es noch, die Relegation zu vermeiden. Der Trainer erhielt aber noch eine Chance und im Sommer wurde der Kader kräftig umgebaut. Und bisher mit der erhofften Wirkung.

Christian Ilzer
Christian Ilzer(Bild: AFP/DANIEL ROLAND)

Denn zu Beginn der neuen Saison zeigen die Hoffenheimer, dass sie in diesem Jahr wieder mutiger und kompakter agieren. Gegen Leverkusen und Union Berlin war man bereits siegreich und zeigte generell vielversprechende Auftritte. So empfängt man am Samstag auch den Rekordmeister aus München mit neuem Selbstvertrauen.

„Spiel nicht im Vorfeld abschreiben“
Sportchef Schicker lobte Trainer und Mannschaft kurz vor dem Spiel gegenüber der „Rhein-Neckar-Zeitung“: „Es ist von Tag eins an in eine gute Richtung gegangen, weil ich glaube, dass keiner mehr Lust hatte auf das, was hinter uns liegt.“ 

Jetzt gelte es aber auch den Weg konsequent weiterzugehen und das Selbstvertrauen hochzuhalten. „Ich spüre in der Mannschaft, aber auch im Staff, im Trainerteam und eigentlich im gesamten Verein einen ganz anderen Spirit“, zeigt sich der Österreicher dabei zuversichtlich.

Selbst ein Erfolg gegen den Rekordmeister aus München sei kein Ding der Unmöglichkeit, ist sich Schicker sicher. Dazu müsse zwar „alles passen“, aber: „Ich habe gesehen, wie wir bislang an jeder Aufgabe gewachsen sind. Unser Saisonstart nach der guten Vorbereitung ist kein Zufall, sondern eine insgesamt gute Entwicklung. Es wäre jedenfalls nicht gut, das Spiel schon im Vorfeld abzuschreiben. Und das machen wir auch nicht.“ 

