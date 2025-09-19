Presley macht traurige Enthüllung über Lisa Marie

„Konnte es nicht ertragen“

Sie war es am Ende, die dann die schwere Entscheidung treffen musste, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen: „Der Arzt hat mir gesagt, dass sie keine Lebensqualität mehr haben würde. Dennoch konnte ich es nicht ertragen und habe angefangen zu weinen. Dann wurde mir schwarz vor Augen und meine Cousine Ivy hat mich wohl aufgefangen.“ An mehr kann sich Priscilla nicht mehr erinnern, „und will ich auch nicht!“