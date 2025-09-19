Presley macht traurige Enthüllung über Lisa Marie

Sie starb im Januar 2023 überraschend an den Langzeit-Komplikationen einer OP. Doch jetzt schockt Priscilla Presley in ihren neuen Memoiren „Softly, As I Leave You: Life After Elvis“ mit der Enthüllung, dass ihre Tochter Lisa Marie bereits vor ihrem Tod den Lebenswillen verloren hatte.
In einem von „People“ veröffentlichten Auszug der Autobiografie, die nächste Woche auf den Markt kommt, behauptet die Ex-Ehefrau von Elvis: „Lisa wollte schon vorher nicht mehr hier sein“. Der Grund dafür sei die Trauer über den Tod ihres Sohnes Benjamin gewesen, der 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid begangen hatte.
Laut der 80-Jährigen war ihr Enkel „Lisas absolut größte Liebe ihres Lebens“. Deshalb habe die Mutter „mit Ben sein wollen“, nachdem dieser sich das Leben genommen hatte.
„Sie hat es versucht, wirklich versucht“
Priscilla konnte Schlimmeres verhindern, indem sie ihre Tochter daran erinnerte, dass sie ihre damals 11-jährigen Zwillinge Finley und Harper nicht im Stich lassen konnte: „Ich sagte zu ihr: ,Du musst dich doch um deine Zwillinge kümmern‘. Und sie hat es versucht, wirklich versucht.“
Priscilla beschreibt im Buch den Moment, als sie in Lisa Maries Krankenzimmer kam, wo diese nach ihrem Herzinfarkt nur noch künstlich am Leben erhalten wurde: „Ich wusste sofort, dass sie nicht mehr da war. Sie war an eine Maschine angeschlossen, durch die sie beatmet wurde. Doch sie hatte kaum noch eine Hirnfunktion und ihr sonst so lebendiger Geist war weg.“
„Konnte es nicht ertragen“
Sie war es am Ende, die dann die schwere Entscheidung treffen musste, die lebenserhaltenden Maschinen abzustellen: „Der Arzt hat mir gesagt, dass sie keine Lebensqualität mehr haben würde. Dennoch konnte ich es nicht ertragen und habe angefangen zu weinen. Dann wurde mir schwarz vor Augen und meine Cousine Ivy hat mich wohl aufgefangen.“ An mehr kann sich Priscilla nicht mehr erinnern, „und will ich auch nicht!“
Der Tod ihrer Tochter sei der „zweittraurigste Tag meines Lebens“ gewesen, gleich nach dem Verlust von Elvis, so Priscilla. Sie habe wirklich lange gebraucht, um zu verarbeiten, dass Lisa Marie nicht mehr da war.
