„Mit nur 90 Prozent könnte ich nicht leben“

„Natürlich ist viel Last von unseren Schultern gefallen, startest du leichter und frischer in die Woche“, blickt Aleks Dragovic auf das wichtige 1:0 bei Sturm zurück. Gegen die Grazer kämpfte sich Violett schon im April in der letzten Spielzeit mit zwei Erfolgen sehr eindrucksvoll zurück. Damals machte die Helm-Truppe allerdings das Titelrennen wieder so richtig heiß, mit dem letzten Dreier beim Meister soll’s für Austria nun ebenfalls wieder richtig bergauf gehen.