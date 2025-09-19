Vorteilswelt
Austrias Dragovic

„Mit nur 90 Prozent könnte ich nicht leben“

Fußball National
19.09.2025 12:30
Die Wiener Austria um Dragovic (li.) jubelte zuletzt über zwei Siege.
Die Wiener Austria um Dragovic (li.) jubelte zuletzt über zwei Siege.(Bild: GEPA)

 Nach dem Triumph bei Meister Sturm Graz warnt Wiener Austrias Aleksandar Dragovic bereits vor Heimspiel am Samstag (17) gegen Ried. Der Abwehrboss nimmt dabei auch Jugend in die Pflicht.

„Natürlich ist viel Last von unseren Schultern gefallen, startest du leichter und frischer in die Woche“, blickt Aleks Dragovic auf das wichtige 1:0 bei Sturm zurück. Gegen die Grazer kämpfte sich Violett schon im April in der letzten Spielzeit mit zwei Erfolgen sehr eindrucksvoll zurück. Damals machte die Helm-Truppe allerdings das Titelrennen wieder so richtig heiß, mit dem letzten Dreier beim Meister soll’s für Austria nun ebenfalls wieder richtig bergauf gehen.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
