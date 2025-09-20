Lernen, mit Dementen feinfühlig umzugehen

Weltweit sind rund 55 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen, im Jahr 2050 dürften es 139 Millionen sein.

In Österreich leben derzeit etwa 170.000 Menschen mit einer Demenzerkrankung. 2050 könnten es laut einer Schätzung des Gesundheitsministeriums über 290.000 Betroffene sein.

Zum Welt-Demenztag am 21. September wird darauf aufmerksam gemacht, wie es Menschen mit Demenz und wie es deren Angehörigen geht und wo es Hilfe gibt. Das Motto lautet heuer: Demenz – Mensch sein und bleiben.