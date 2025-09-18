Ashley Hans Scheirl & die radikale Uneindeutigkeit

Die Bedeutung von Kunst entsteht im Auge des Betrachters – vor allem bei Ashley Hans Scheirl. Gurke oder Geschlecht? Farbe oder Fäkalie? Mann oder Frau? In den Bildern, Skulpturen und Installationen von Ashley Hans Scheirl bleibt vieles uneindeutig – und das ganz bewusst. Die Eindeutigkeit entsteht erst beim Betrachten und dennoch mehrere Optionen offen. Genau das macht diese Kunst auch herausfordernd. Denn, so formuliert es Belvedere-Chefin Stella Rollig bei der Ausstellungseröffnung: „Das Uneindeutige kann mit großer Klarheit vertreten werden.“