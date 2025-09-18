Zwei „Herzensvereine“ feierten ein Fußballfest

Voll ins Rampenlicht – oder besser gesagt Flutlicht – gerückt ist Oberwart. Mehr als 6000 Fußballfans tummelten sich Mittwoch im Informstadion, um den Heimatklub gegen den Tabellenersten der Bundesliga live zu erleben. Gute Stimmung herrschte bereits vor dem Cup-Spiel, das von Fairness geprägt war. „Wir drücken beiden Teams die Daumen“, betonten Sportlandesrat Heinrich Dorner und Stadtrat Marc Seper, dessen Bruder Daniel bei Rapid als Co-Trainer auf der Bank mitten im sportlichen Geschehen war.