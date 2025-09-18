Zwei „Herzensvereine“ feierten ein Fußballfest

Oberwart als stimmungsvolle Kulisse für begeisterte Sportfans: Von Fairness geprägt war das mit Spannung erwartete Cup-Spiel des Heimteams gegen Rekordmeister Rapid. „Zwei Herzensvereine, ein großartiger Fußballabend – die beste Werbung für die Stadt und das ganze Burgenland“, freute sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf der Tribüne mit.
Voll ins Rampenlicht – oder besser gesagt Flutlicht – gerückt ist Oberwart. Mehr als 6000 Fußballfans tummelten sich Mittwoch im Informstadion, um den Heimatklub gegen den Tabellenersten der Bundesliga live zu erleben. Gute Stimmung herrschte bereits vor dem Cup-Spiel, das von Fairness geprägt war. „Wir drücken beiden Teams die Daumen“, betonten Sportlandesrat Heinrich Dorner und Stadtrat Marc Seper, dessen Bruder Daniel bei Rapid als Co-Trainer auf der Bank mitten im sportlichen Geschehen war.
„Zwei Seelen in einer Brust“
„Ein Abend voller Emotionen“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der mit Anwalt Johannes Zink und Bürgermeister Georg Rosner auf der Tribune mitfieberte. Doskozil, durch und durch ein Grün-Weißer, erging es bei diesem besonderen Match so wie vielen anderen Zuschauern: „Zwei Fußball-Seelen wohnen in meiner Brust.“
Altlandeshauptmann und Sport-Austria-Präsident Hans Niessl, ein überzeugter Austria-Wien-Anhänger: „Die vielen Fans wurden nicht enttäuscht. SV Oberwart spielte vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut und forderte Rapid bis zum Schluss.“
VIP-Gäste beim Fachsimpeln
Viel zum Fachsimpeln gab es jedenfalls für VIP-Gäste wie AK-Präsident Gerhard Michalitsch, Mandatar Christian Drobits und Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Burgenlands Fußballverbandspräsident Johannes Wutzlhofer, begleitet von Cristina Scuturici, stimmte sich bereits auf die derzeit laufenden Präsidiumsdebatten über die ÖFB-Zukunft in der St.-Martins-Therme ein.
Der nächste „Kracher“ folgt schon am Samstag, wenn der SV Oberwart im Burgenland-Derby auf Neusiedl am See trifft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.