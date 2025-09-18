„Auf so eine Idee dürfte man gar nicht kommen“

„Ich war bei der Verhandlung dabei. Da es sich um eine Landesstraße handelt, habe ich keine Parteienstellung“, sieht sich Bürgermeister Peter Kettl (FPÖ) nicht zuständig. Er ist aber strikt gegen die Lichtanlage: „Als jemand, der selbst einen Unfall bei einem Bahnübergang hatte, bin ich mir der Gefahren bewusst und selbstverständlich gegen den Umbau. Eigentlich dürfte man bei 15.000 Fahrzeugen täglich gar nicht auf die Idee kommen.