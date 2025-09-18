Ein lauter Schaß sorgte für große Erheiterung

Vormittags wird täglich akribisch trainiert, am Nachmittag kommt auch der Spaß hinzu. Die Chemie passt erneut perfekt. Darren Clarke, der 2011 die British Open gewann, urteilt: „Dieser Teamgeist ist einmalig. Jeder ist für den anderen da.“ Bei den USA ist er sich da nicht so sicher: „Allein, dass sie erstmals Geld für das Antreten bekommen, macht kein gutes Bild. Kein Spieler Europas würde nur einen Cent nehmen. Es geht um die Ehre, nicht um die Kohle.“