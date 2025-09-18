Diese Lehren zog Wien aus Jahrtausendhochwasser

Fünf-Jahres-Plan ausgearbeitet

„Wir wollen aus dem Ausnahmezustand lernen und unsere Systeme so aufstellen, dass wir für künftige Extremwetterlagen noch robuster sind“, heißt es aus dem Konzern. In den kommenden fünf Jahren sollen sämtliche neuralgische Punkte – von Tunneln bis zu Energieanlagen – wetterfest gemacht werden.

Die Palette reicht von neuen Prognosesystemen über dichtere Filteranlagen für Kühlwasser bis hin zu Abdichtungen unterirdischer Räume. Auch Gleiskörper und Tunnel werden verstärkt. Damit soll verhindert werden, dass steigende Pegelstände zentrale Infrastruktur lahmlegen.