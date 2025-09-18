Ladies first! Sturm-Damen bald in neuer Heimat

Zuletzt spielten Sturms Frauen – etwa in der Champions League in Madrid – auf der großen Bühne Europacup ja stets auswärts auf. Diesmal gibt’s das ersehnte Heimspiel. Gegen Ajax Amsterdam diesmal in Bad Schwanberg. „Bad Schwanberg ist so etwas wie eine zweite Heimat für uns. Der Platz kommt uns entgegen, mit den Funktionären dort gibt’s ein super Einverständnis“, erklärt Damen-Sportchef Michael Erlitz. Ein Match in der Grazer Merkur Arena wäre möglich gewesen, hätte aber voll gekostet. Weshalb die Elf von Cheftrainer Tode Djakovic ihr Glück gegen die Holländerinnen in der Weststeiermark versucht.