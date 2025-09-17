Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grazer Forum Stadtpark

Besessene Berge und Gipfelsteine in Geiselhaft

News aus Graz
17.09.2025 08:00
Die Kuratoren der Schau: Rose-Anne Gush, Robin Klengel, Philipp Sattler und Johanna Pichlbauer ...
Die Kuratoren der Schau: Rose-Anne Gush, Robin Klengel, Philipp Sattler und Johanna Pichlbauer (v. li.)(Bild: Philipp Sattler)

Das Grazer Forum Stadtpark firmiert heuer unter dem Titel „Internationale Agentur für Enteignung“ und zeigt im Parallelprogramm des steirischen herbst die Ausstellung „Besessene Berge/Posessed Mountains“. Dabei geht es um Eigentum, das eigentlich keines sein sollte.

0 Kommentare

Die kann es sein, dass Berge in Privatbesitz sind? Diese Frage stellt die Schau „Besessene Berge/Possessed Mountains“ im Forum Stadtpark, das sich heuer ja „Internationalen Agentur für Enteignung“ nennt. Ein besonderer Fall ist die Koralpe, die eines der größten Lithium-Vorkommen Europas hortet. Für einen symbolischen Schilling privatisiert und um Millionen weiterverkauft, gehören die Schürfrechte einem amerikanisch-australischen Konzern. Noch gibt es keinen Abbau, aber es wird fröhlich weiter spekuliert. Rose-Anne Gush und Philipp Sattler, die die Schau mit Johanna Pichlbauer und Robin Klengel kuratiert haben, erzählen das in ihrem Film, und beziehen historische sowie politische Komponenten mit ein.

Berge aus Gletschervlies und Gipfelstein im Tresor
Paulina Semkovic hat aus 140 Quadratmeter Gletschervlies riesige Berge in den Ausstellungsraum gezaubert, Marwa Arsanios befreit in ihrem Video ein Stück Land aus Privateigentum; und das Kollektiv PARA hält den Gipfelstein der Zugspitze in Geiselhaft, bis der gestohlene des Kilimandscharo von Deutschland an Tansania retourniert wird. Dazu legt es „Skrupel“ auf, kleine Modelle des afrikanischen Gipfelsteins, die als Bausteine die Summe für den Rückkauf des Artefakts zusammenbringen sollen. Sie sind auch im Forum Stadtpark um 25 Euro erhältlich.

Berge aus Gletschervlies von Paulina Semkovic und Fiston Mwanza Mujilas Text-Video.
Berge aus Gletschervlies von Paulina Semkovic und Fiston Mwanza Mujilas Text-Video.(Bild: Philipp Sattler)

Bergbau spielt auch im Werk von Fiston Mwanza Mujila eine große Rolle. Er ist mit Texten zu „Wir verkaufen die Alpen“ und einem Video seiner „Minengesänge“ Teil dieser Schau, aber auch Teil des überdimensionalen „Zauberbuchs“, in dem die Kuratoren ihre Forschungsergebnisse über besessene Berge zusammengetragen haben.

Eröffnet wird die Ausstellung am heutigen Mittwoch um 18 Uhr mit einer Performance von Fiston Mwanza Mujila sowie der anschließenden Premiere seines Stücks „Après les Alpes“. Zu sehen ist sie bis 11. Oktober

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 20°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
14° / 20°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 19°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
12° / 19°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
12° / 20°
Symbol wolkig

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
181.042 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
125.602 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
113.021 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2927 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1775 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1109 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr News aus Graz
Grazer Forum Stadtpark
Besessene Berge und Gipfelsteine in Geiselhaft
Krone Plus Logo
Graz-Wahl 2026
Die Murmetropole zwischen Amnestie und Amnesie
Franco Foda
Ein Fußball-Teamchef als „Bienenflüsterer“
Heimschließung geplant
Brief von Studenten: „Unser Zuhause wird zerstört“
Lorraine Hansberry
Schauspielhaus Graz holt Pionierin vor den Vorhang
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf