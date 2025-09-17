Besessene Berge und Gipfelsteine in Geiselhaft

Die kann es sein, dass Berge in Privatbesitz sind? Diese Frage stellt die Schau „Besessene Berge/Possessed Mountains“ im Forum Stadtpark, das sich heuer ja „Internationalen Agentur für Enteignung“ nennt. Ein besonderer Fall ist die Koralpe, die eines der größten Lithium-Vorkommen Europas hortet. Für einen symbolischen Schilling privatisiert und um Millionen weiterverkauft, gehören die Schürfrechte einem amerikanisch-australischen Konzern. Noch gibt es keinen Abbau, aber es wird fröhlich weiter spekuliert. Rose-Anne Gush und Philipp Sattler, die die Schau mit Johanna Pichlbauer und Robin Klengel kuratiert haben, erzählen das in ihrem Film, und beziehen historische sowie politische Komponenten mit ein.