Ein historisches Datum für Bruckneudorf und Bruck

Das war das Ende der Besatzung von den Sowjets. Kurz vor der Abfahrt stellte sich der örtliche sowjetische Offizier, Garde-Oberstleutnant Filip Olisarenko, auf die Stufen des Waggons und sprach zur Verabschiedung die Worte: „16 Uhr 55 – eine historische Zeit! Alles Gute für das österreichische Volk. Alles Gute für Bruck und Bruckneudorf. Auf Wiedersehen!“