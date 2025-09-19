Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

19. September 1955

Ein historisches Datum für Bruckneudorf und Bruck

Burgenland
19.09.2025 16:55
Diese Worte wurden vom sowjetischen Garde-Oberstleutnant Filip Olisarenko ans österreichische ...
Diese Worte wurden vom sowjetischen Garde-Oberstleutnant Filip Olisarenko ans österreichische Volk gerichtet.(Bild: Christian Zenger/ Archiv Bruckneudorf)

Ein bisschen Geschichts-Nachhilfe: Am 19. September 1955 – und zwar genau um 16 Uhr 55 – verließen die letzten russischen Besatzungssoldaten vom Bahnhof Bruck – Bruckneudorf den neutralen Staat Österreich. Daran erinnert am Bahnhof ab sofort der letzte Sager des sowjetischen Oberstleutnants. 

0 Kommentare

Der letzte „blaue Zug“ fuhr am 19. September 1955 vom Bahnhof in die Sowjetunion. Dieses Datum war und ist für Bruck und Bruckneudorf ein historischer Meilenstein.

Und noch ein wenig mehr Geschichte: Die Alliierten befreiten Österreich im März 1945 vom Nationalsozialismus,  das Land wurde anschließend militärisch besetzt. Die Besatzungszeit endete 10 Jahre später mit dem Staatsvertrag und die alliierten Truppen mussten den souveränen Staat bis zum 25. Oktober 1955 verlassen.

Bereits am 19. September stiegen am Bahnhof Bruck-Bruckneudorf die letzten sowjetischen Soldaten in den sogenannten „blauen Zug“ und verließen Österreich.

Der russische Oberstleutnant schaute auf die Uhr und sprach noch einmal zum österreichischen ...
Der russische Oberstleutnant schaute auf die Uhr und sprach noch einmal zum österreichischen Volk.(Bild: Christian Zenger/ Archiv Bruckneudorf)

Das war das Ende der Besatzung von den Sowjets. Kurz vor der Abfahrt stellte sich der örtliche sowjetische Offizier, Garde-Oberstleutnant Filip Olisarenko, auf die Stufen des Waggons und sprach zur Verabschiedung die Worte: „16 Uhr 55 – eine historische Zeit! Alles Gute für das österreichische Volk. Alles Gute für Bruck und Bruckneudorf. Auf Wiedersehen!“

Zitat Icon

16 Uhr 55 – eine historische Zeit! Alles Gute für das österreichische Volk. Alles Gute für Bruck und Bruckneudorf. Auf Wiedersehen!

Oberstleutnant Filip Olisarenko

Dieser Spruch wurde nun vom Kulturausschuss Bruckneudorf zum Jubiläum des Staatsvertrages und zum Nationalfeiertag, am Bahnhof Bruck-Bruckneudorf angebracht.

In großen Lettern
Und zwar genau dort, wo sich einst der Offizier vom damaligen Brucker Bürgermeister Rudolf Pöpperl und seinem Amtskollegen, dem Bruckneudorfer Bürgermeister Franz Pschill verabschiedete.

Für die Öffentlichkeit
„Nur ein kleines Infoschild im Gemeindeamt, wäre für dieses historische Datum zu wenig gewesen“, meint der Bruckneudorfer Bürgermeister Gerhard Dreiszer. Man wollte den Spruch von Olisarenko der Öffentlichkeit zeigen. „Dadurch soll auch die Jugend ein bisschen Geschichte unserer Gemeinde erfahren“, so Dreiszker.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
13° / 28°
Symbol wolkenlos
Güssing
12° / 28°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
12° / 29°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
13° / 27°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
12° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.563 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
145.902 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.012 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1246 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Innenpolitik
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
1023 mal kommentiert
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Mehr Burgenland
Die „Krone“ dankt
Jetzt zum großen Feuerwehrfest anmelden!
Klinik Oberwart
Parkplatz-Engpass: Pflegeschüler zahlen drauf
Krone Plus Logo
„Tricky Niki“-Porträt
Magie-Staatsmeister: „Leid ein Stück wegzaubern“
„Krone“-Burgenland
Zeitung für die Menschen, direkt bei den Menschen
Jubelstimmung
Zwei „Herzensvereine“ feierten ein Fußballfest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf