Dicke Luft an der Hofreitschule

Irgendwie mutet es fast schon wie ein Gesetz der Tradition an, wenn man davon erfährt, dass mit einer neuen Hofreitschulen-Führung ein Oberbereiter, oder gar mehrere, das Feld räumen müssen. Das war 2007 bei Elisabeth Gürtler so, als Klaus Krzisch die österreichische Kult-Institution verlassen musste. So wie sein Kollege Hans Riegler. Ähnlich soll es bei Sonja Klima gewesen sein, die 2019 antrat. Oberbereiter Herwig Radnetter nahm damals seinen Hut. Ihm folgte Wolfgang Eder, der sich sogar vor der Pension verabschiedete.