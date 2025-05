Schwangere Prinzessin zeigt stolz ihren Bauch

Eleganter Auftritt mit modischem Statement

Für ihren ersten Termin nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft wählte die Prinzessin ein stilvolles Ensemble in Weiß-Violett-Tweed. Die dezente Babykugel zeichnete sich deutlich unter dem eleganten Kleid ab, das ihre Figur vorteilhaft in Szene setzte. Ein kurzes Jäckchen komplettierte den Look und bot Schutz vor dem kühlen Wetter.