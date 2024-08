Angriffe von Killerwalen im Mittelmeer häufen sich

„Begegnungen“ vor allem in der Straße von Gibraltar

„Die meisten Begegnungen werden weiterhin an der Straße von Gibraltar oder in der Nähe registriert“, berichtete der GTAO-Biologe Alfredo López am Wochenende. Das Gebiet zwischen Mittelmeer und Atlantik ist bei iberischen Killerwalen beliebt, weil dort eine ihrer Lieblingsspeisen, Thunfisch, reichlich vorkommt.