Bezirk stoppt Förderung für umstrittenen Verein

Mehrere hunderttausend Euro an Corona- und Kulturförderung hat der Simmeringer Kulturverein in den vergangenen Jahren erhalten, der das Schloss Neugebäude exklusiv mit Veranstaltungen bespielen darf. Doch nun sind die Kassen angeblich leer. Offene Rechnungen können nicht bedient werden, Künstler und Handwerker warten teils seit Monaten auf ausstehende Gagen und Honorare – wir berichteten.