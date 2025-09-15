Vorteilswelt
Wiener Elektro Tage

Die Mobilität der Zukunft ist vielfältig

Wien
15.09.2025 18:00
Promotion
(Bild: Barbara Nidetzky)

Die Wiener Elektro Tage von 25. bis 28. September auf dem Rathausplatz sind ein Publikumsmagnet & erstmals sind auch Plug-in-Hybride ausgestellt.

Eine Übersicht über die Energie- und Elektro-Ladeinfrastruktur inklusive Beratung, Präsentationen von Carsharing-Konzepten, jede Menge Informationen und Unterhaltung für Groß und Klein, dazu kulinarische Köstlichkeiten – und vor allem: die neuesten Elektroauto- und Plug-in-Hybrid-Modelle zur Besichtigung vor Ort! Das sind die 5. Wiener Elektro Tage von 25. bis 28. September auf dem Rathausplatz.

Fakten

  • Die neuesten E-Auto- und Plug-in-Hybrid-Modelle sind ausgestellt
  • Übersicht über die Energie- und E-Ladeinfrastruktur inkl. Beratung
  •  Präsentation Carsharing-Konzepte
  • Top-Acts wie Spitting Ibex und Kathi Castillo live auf der Bühne, Kinderprogramm mit ORF Kids und ein vielfältiges Gastroangebot
  • Die Aussteller: Abarth, Alfa Romeo, AutoScout24, AUDI, Bikeleasing.at, Citroën, Cupra, DS Automobiles, FIAT, Ford, Hankook, Jeep, Leapmotor, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, Micro Microlino, Mocci, MOON, ÖAMTC, Opel, Peugeot, Porsche, Porsche Bank Group, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Wien Energie. 
  • Samstag Familientag mit ORF Kids.

Weitere Infos finden Sie unter wiener-elektrotage.at

Über 60 brandneue Modelle von rund zwanzig Herstellern sind dort zu erleben. Von kompakten Stadtautos über leistungsstarke SUVs bis hin zu luxuriösen Modellen – u. a. Abarth 600e, Audi A6 e-tron, Citroën C5 Aircross, Cupra Terramar, Fiat Grande Panda Elektro, Ford Capri, Leapmotor B10, Jeep Compass Elektro, Maxus Eterron 9, Mazda 6e, Mercedes CLA, Microlino, Opel Frontera, Peugeot e-208, Porsche Macan, Škoda Elroq, Toyota Urban Cruiser, VW ID.7 Tourer GTX und VW Multivan eHybrid. Eine Modell-Flut weist den Weg in die Zukunft. Bei den Wiener Elektro Tagen zeigt sie sich durch Vielfalt.

