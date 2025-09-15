Mozart als Comic durch die flotte Lotte gedreht

Kindliche und verwirrte Perspektive

Das ergibt wie jüngst in der Staatsoper eine kindliche, wenn auch ziemlich verwirrte Perspektive auf Mozarts und Schikaneders Meisterwerk. Dessen märchenhaftes Gepräge ist prädestiniert, die bildnerische Fantasie zu entflammen – und zu animieren. So wie das William Kentridge oder Barrie Kosky sehr raffiniert geschafft haben. De Beer versucht es mit ihrem Bühnenbildner Christof Hetzer (er ist nicht für die hässlichen Kostüme verantwortlich!). Es ist sehr herzig, was wie eine bunte Zeichentrick-Nummer vorüberwuselt. Allein, das Stück macht es nicht sinnfälliger. Denn de Beer verheddert sich wieder einmal bei versierter Personalführung in ihrer Gedankenwelt. Das schmälert die Wirkung erheblich.