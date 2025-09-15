Vorteilswelt
43 Mio. € aufgewendet

Wie Jahrhundertprojekt Wasserversorgung sichert

Tirol
15.09.2025 06:00

Knapp drei Jahre lang sanierte und erweiterte die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) die Mühlauer Quelle um 43 Millionen Euro.  Nun wurde die Ziellinie überquert, die Wasserversorgung ist somit für die nächsten Generationen gesichert. Die „Krone“ kennt die Hintergründe zu diesem aufwendigen Projekt – siehe auch das Video oben.

Die Mühlauer Quelle ist die wichtigste Trinkwasserressource von Innsbruck. Rund 90 Prozent des Innsbrucker Trinkwassers kommen aus dem Karwendelgebirge und werden in der Mühlauer Quelle gefasst. Damit die Landeshauptstadt auch künftig aus dem Vollen schöpfen kann, wurde die über 70 Jahre alte Anlage saniert. Hinzu kam der Bau eines neuen Quellstollens, der die Wasserversorgung für die nächsten Generationen sichert.

Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
