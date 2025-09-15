Wie Jahrhundertprojekt Wasserversorgung sichert

8 Mädchen von Betreuer in Kindergarten missbraucht
Mütter schlugen Alarm
Knapp drei Jahre lang sanierte und erweiterte die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) die Mühlauer Quelle um 43 Millionen Euro. Nun wurde die Ziellinie überquert, die Wasserversorgung ist somit für die nächsten Generationen gesichert. Die „Krone“ kennt die Hintergründe zu diesem aufwendigen Projekt – siehe auch das Video oben.
Die Mühlauer Quelle ist die wichtigste Trinkwasserressource von Innsbruck. Rund 90 Prozent des Innsbrucker Trinkwassers kommen aus dem Karwendelgebirge und werden in der Mühlauer Quelle gefasst. Damit die Landeshauptstadt auch künftig aus dem Vollen schöpfen kann, wurde die über 70 Jahre alte Anlage saniert. Hinzu kam der Bau eines neuen Quellstollens, der die Wasserversorgung für die nächsten Generationen sichert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.