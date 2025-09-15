Wie Jahrhundertprojekt Wasserversorgung sichert

Die Mühlauer Quelle ist die wichtigste Trinkwasserressource von Innsbruck. Rund 90 Prozent des Innsbrucker Trinkwassers kommen aus dem Karwendelgebirge und werden in der Mühlauer Quelle gefasst. Damit die Landeshauptstadt auch künftig aus dem Vollen schöpfen kann, wurde die über 70 Jahre alte Anlage saniert. Hinzu kam der Bau eines neuen Quellstollens, der die Wasserversorgung für die nächsten Generationen sichert.