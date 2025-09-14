Aufsteirern war ein Feuerwerk an Köstlichkeiten

Beim Aufsteirern kann und darf man im Sinne der Lebensfreude ganz viel machen – aber mit dem Kalorienzählen sollte man bloß gar nicht erst anfangen! Denn was hier an Kulinarik geboten wird, ist so bunt und voller Vielfalt wie das Megaevent selbst und ein regelrechter Streifzug durch die steirische Speisekarte
Knuspriges Backhendl, herrliche Beläge auf frisch gebackenem Brot, Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster. Auch Fisch, Ripperl aus dem steirischen Smoker, Eierschwammerlgulasch, Käsespätzle. Apfelschlangel, der auf der Zunge zergeht, Burger, die echte Gaumenschmeichler sind, eine Gailtaler Kirchtagssuppe nach traditionellem Rezept! Die Liste ist lang.
„Die Leute genießen wirklich“, freut sich Horst Schafler, der sensationell vor bester Kulisse in der „Krone“-Alm auftischt. „Und sie wissen Qualität zu schätzen.“ Seine Buchberger Bratwürstel oder knusprigen Hendlhaxen aus der Region gehen weg wie die warmen Semmeln.
