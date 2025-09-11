Frau (75) von Polizei auf Zebrastreifen angefahren

Ein belgisches Urlauberpärchen war am Donnerstag gegen Mittag (11.26 Uhr) in Villach auf der Bahnhofstraße unterwegs. Die beiden wollten einen Zebrastreifen überqueren, doch zur selben Zeit war auch ein Streifenwagen mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs. „Als der 76-jährige Mann den heranfahrenden Streifenwagen wahrnahm, lief er schnell auf die gegenüberliegende Straßenseite“, heißt es von der Polizei. Seine Frau (75) lief ihm nach und dürfte die Streife nicht bemerkt haben.