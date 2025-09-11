Frau (75) von Polizei auf Zebrastreifen angefahren

Eine Polizeistreife mit Blaulicht und Folgetonhorn war in Villach am Donnerstag gegen Mittag zu einem Einsatz unterwegs und fuhr dabei eine Frau (75) auf einem Zebrastreifen nieder.
Ein belgisches Urlauberpärchen war am Donnerstag gegen Mittag (11.26 Uhr) in Villach auf der Bahnhofstraße unterwegs. Die beiden wollten einen Zebrastreifen überqueren, doch zur selben Zeit war auch ein Streifenwagen mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs. „Als der 76-jährige Mann den heranfahrenden Streifenwagen wahrnahm, lief er schnell auf die gegenüberliegende Straßenseite“, heißt es von der Polizei. Seine Frau (75) lief ihm nach und dürfte die Streife nicht bemerkt haben.
„Trotz eingeleiteter Vollbremsung und dem Versuch der Frau auszuweichen, kam es zur Kollision“, so die Polizei. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß mit dem Auto zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung wurde sie in das LKH Villach eingeliefert. Bei allen Beteiligten konnte keine Alkoholisierung festgestellt werden.
