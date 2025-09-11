Vorteilswelt
In Villach

Frau (75) von Polizei auf Zebrastreifen angefahren

Kärnten
11.09.2025 20:00
Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Villach gebracht.
Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Villach gebracht.(Bild: Jauschowetz Christian)

Eine Polizeistreife mit Blaulicht und Folgetonhorn war in Villach am Donnerstag gegen Mittag zu einem Einsatz unterwegs und fuhr dabei eine Frau (75) auf einem Zebrastreifen nieder.

Ein belgisches Urlauberpärchen war am Donnerstag gegen Mittag (11.26 Uhr) in Villach auf der Bahnhofstraße unterwegs. Die beiden wollten einen Zebrastreifen überqueren, doch zur selben Zeit war auch ein Streifenwagen mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Einsatz unterwegs. „Als der 76-jährige Mann den heranfahrenden Streifenwagen wahrnahm, lief er schnell auf die gegenüberliegende Straßenseite“, heißt es von der Polizei. Seine Frau (75) lief ihm nach und dürfte die Streife nicht bemerkt haben.

„Trotz eingeleiteter Vollbremsung und dem Versuch der Frau auszuweichen, kam es zur Kollision“, so die Polizei. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß mit dem Auto zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung wurde sie in das LKH Villach eingeliefert. Bei allen Beteiligten konnte keine Alkoholisierung festgestellt werden.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Ähnliche Themen
Villach
Polizei
PolizeistreifeBlaulicht
Kärnten

Folgen Sie uns auf