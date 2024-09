120 Akontozahlungen für Hochwasser-Hilfe fixiert

Land rechnet mit 10 Millionen Euro an Entschädigungen

Bei 120 Personen, deren Schadenssumme abzüglich Versicherungsleistungen 25.000 Euro übersteigt, konnte bereits eine Akontierung zugesichert oder bereits überwiesen werden. Diese kann bis zu 15.000 Euro betragen. Insgesamt wurden hier bisher rund zwei Millionen Euro ausbezahlt. Weitere Beihilfen im Umfang von fast 400.000 Euro sind für die Auszahlung in den kommenden Tagen bereit. Mehr als 300 weitere Fälle überprüfen die Sachverständigen. Laut dem mit der Abwicklung betrauten Abteilungsvorstand Markus Pammer ist nach derzeitigem Stand zu erwarten, dass Entschädigungen in der Höhe von mehr als zehn Millionen Euro allein im Bereich der Privathaushalte auszuzahlen sein werden. Termine für Beratungen gibt es unter 057/600-2045 oder Mail: katastrophenbeihilfe2024@bgld.gv.at