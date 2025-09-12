Betrug mit Kinderporno-Vorwurf und Polizei-Namen

4978 Euro für Tat, die nie begangen wurde

Während Reinhold S. aus allen Wolken fiel, wurde er per Mail vom vermeintlichen Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, unter Druck gesetzt. Mit der Zahlung von 4978 Euro sei die Angelegenheit aus dem Weg geräumt, hieß es. Wenn er nicht zahle, erwarte ihn Haft. „Ich hab’ geprüft, ob es Franz Ruf gibt“, erzählt S. der „Krone“. Auch das französische Konto, auf das er überweisen sollte, existierte. In der Angst, als pädophil abgestempelt zu werden, bezahlte Reinhold S. Und merkte erst danach, dass er Betrügern aufgesessen war.