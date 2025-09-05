„bumm tschak“: Der Henker müht sich zum Schafott

Allen Prognosen folgend hätten die beiden hier in ihrem Element sein müssen: der hochmusikalische steirische Wortwitzvirtuose Ferdinand Schmalz und der textvernarrte Regisseur Stefan Bachmann. Vor sieben Jahren erarbeiteten sie am Akademietheater eine derart verblüffende, eigensinnige „Jedermann“-Paraphrase, dass sich Bachmann damit für die Burg-Direktion in Erinnerung rief. Jetzt haben sie einander wiedergefunden: Schmalz’ Auftragsstück „bumm tschak oder der letzte henker“ ist eine giftige Dystopie aus den letzten Tagen Österreichs, das nach einer unbenannten Katastrophe in die Barbarei schleudert. Die rechtsradikale Kanzlerin verspricht sich von der Wiedereinführung der Todesstrafe Zustimmung und wirbt einen Clubbesitzer als Henker an.