KI-Nacktfotos beschäftigen Wiener Strafgericht

Bilder erstellen, die so nie passiert sind – das macht künstliche Intelligenz möglich. Und die gerät leider auch teilweise in die falschen Hände. So war es im Landesgericht Wien vermeintlich der Fall. Ein 29-Jähriger soll auf seinem Instagram-Profil mit stolzen über 85.000 Followern Nacktbilder einer jungen Frau veröffentlicht haben – die beiden würden jedoch gar nicht in Kontakt stehen. Die Bilder seien KI-generiert gewesen.