1,66 Prozent für die Stadt – der Rest fürs Land

Von Kindertagesbetreuung bis zum Rettungsbeitrag

Was zieht das Land nun ab? Da wäre eine „Landesumlage“, die es nur in vier Bundesländern, aber auch in Kärnten seit nunmehr zwei Jahren gibt, für diverses. Macht 50.000 Euro. Dann der Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten: stolze 250.000; die Kopfquote für die Mindestsicherung ebensoviel. Und so weiter geht’s von Kindertagesbetreuung bis zum Rettungsbeitrag.