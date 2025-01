Westernheld mit Regie-Oscar: Kevin Costner ist 70

Dabei hatte Costner in den letzten Jahren sein Herz und sein Geld in das ehrgeizige Western-Epos „Horizon“ gesteckt. Im vorigen Mai stellte er den ersten Teil seines lang erwarteten Mammutprojekts bei den Filmfestspielen in Cannes vor. „,Horizon, An American Saga‘ ist eine Geschichte, die vor 35 Jahren begann, und ich kann mir keinen besseren Ort als Cannes vorstellen, um der Welt das Ergebnis eines so wunderbaren Abenteuers zu präsentieren“, zitierte das Festival Costner.