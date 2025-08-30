Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serien-Kritik

„Ohne Limits“: „Thor“ haut jetzt aufs Schlagzeug

Streaming
30.08.2025 19:30

In der zweiten Staffel der Doku-Serie „Ohne Limits“ will Superstar Chris Hemsworth mental stärker werden. Dabei stößt er an seine körperlichen und geistigen Grenzen – mit Erfolg...

0 Kommentare

Wie lebt man länger und vor allem besser – ein Thema, dass uns seit Beginn der Menschheit begleitet und in den letzten Jahrzehnten der steigenden Selbstoptimierung unumgänglich geworden ist. Auch Hollywoodstar Chris Hemsworth hat sich in der Doku-Serie „Ohne Limits“ der brennenden Frage gewidmet, wie wir gesund und glücklich steinalt werden. In der ersten Staffel stellte sich der „Thor“-Darsteller vorderrangig körperlichen Herausforderungen. In Staffel zwei ist vor allem seine mentale Resilienz gefragt. Um etwa seine Gehirnleistung zu steigern, rät ihm eine Neurowissenschaftlerin etwa, ein neues Instrument zu lernen. Gut, dass ihm ausgerechnet Ed Sheeran das Schlagzeug einredet. Die Krux: Hemsworth ist ein musikalischer Bewegungslegastheniker, muss aber in zwei Monaten, gemeinsam mit Sheeran, bei einem Konzert vor 70.000 Fans spielen. „Von all den Dummheiten, die ich gemacht habe, ist das die dümmste“, ist er sich sicher.

(Bild: Evan Paterakis)

Mit seinem gewohnten australischen Charme bringt sich Hemsworth an und über seine Grenzen. Geht nicht, gibt’s nicht, lautet die Devise, die man dem Bären von einem Mann sofort abkauft. Sich ein bisschen aus der eigenen Komfortzone hinausbewegen, könnte uns allen nicht schaden – und die Gefahr, mit Ed Sheeran vor einem vollen Stadion Schlagzeug spielen zu müssen, ist überschaubar.

Lesen Sie auch:
Auszeit von Hollywood
Chris Hemsworth hat Veranlagung für Alzheimer
19.11.2022
In neuem Film
Chris Hemsworth schaut „Dancing Stars“
15.06.2023
Krone Plus Logo
„Krone“-Interview
Chris Hemsworth: „Arnold war meine Inspiration“
10.06.2023
Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
142.255 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
130.333 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
121.040 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4363 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1454 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Streaming
„Krone“-Serien-Kritik
„Ohne Limits“: „Thor“ haut jetzt aufs Schlagzeug
„Thursday Murder Club“
Superstars im Alterheim: Mörderjagd auf Sparflamme
„Jay Kelly“ in Venedig
George Clooney legt gekränkte Männerseelen offen
„Originale“ bitte vor
Der Bergdoktor ruft! Statisten für TV-Hit gesucht
Emotionale Beichte
Meghan spricht erstmals über Queen-Begräbnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf