„Ohne Limits“: „Thor“ haut jetzt aufs Schlagzeug

Wie lebt man länger und vor allem besser – ein Thema, dass uns seit Beginn der Menschheit begleitet und in den letzten Jahrzehnten der steigenden Selbstoptimierung unumgänglich geworden ist. Auch Hollywoodstar Chris Hemsworth hat sich in der Doku-Serie „Ohne Limits“ der brennenden Frage gewidmet, wie wir gesund und glücklich steinalt werden. In der ersten Staffel stellte sich der „Thor“-Darsteller vorderrangig körperlichen Herausforderungen. In Staffel zwei ist vor allem seine mentale Resilienz gefragt. Um etwa seine Gehirnleistung zu steigern, rät ihm eine Neurowissenschaftlerin etwa, ein neues Instrument zu lernen. Gut, dass ihm ausgerechnet Ed Sheeran das Schlagzeug einredet. Die Krux: Hemsworth ist ein musikalischer Bewegungslegastheniker, muss aber in zwei Monaten, gemeinsam mit Sheeran, bei einem Konzert vor 70.000 Fans spielen. „Von all den Dummheiten, die ich gemacht habe, ist das die dümmste“, ist er sich sicher.