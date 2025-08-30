„Ohne Limits“: „Thor“ haut jetzt aufs Schlagzeug

In der zweiten Staffel der Doku-Serie „Ohne Limits“ will Superstar Chris Hemsworth mental stärker werden. Dabei stößt er an seine körperlichen und geistigen Grenzen – mit Erfolg...
Wie lebt man länger und vor allem besser – ein Thema, dass uns seit Beginn der Menschheit begleitet und in den letzten Jahrzehnten der steigenden Selbstoptimierung unumgänglich geworden ist. Auch Hollywoodstar Chris Hemsworth hat sich in der Doku-Serie „Ohne Limits“ der brennenden Frage gewidmet, wie wir gesund und glücklich steinalt werden. In der ersten Staffel stellte sich der „Thor“-Darsteller vorderrangig körperlichen Herausforderungen. In Staffel zwei ist vor allem seine mentale Resilienz gefragt. Um etwa seine Gehirnleistung zu steigern, rät ihm eine Neurowissenschaftlerin etwa, ein neues Instrument zu lernen. Gut, dass ihm ausgerechnet Ed Sheeran das Schlagzeug einredet. Die Krux: Hemsworth ist ein musikalischer Bewegungslegastheniker, muss aber in zwei Monaten, gemeinsam mit Sheeran, bei einem Konzert vor 70.000 Fans spielen. „Von all den Dummheiten, die ich gemacht habe, ist das die dümmste“, ist er sich sicher.
Mit seinem gewohnten australischen Charme bringt sich Hemsworth an und über seine Grenzen. Geht nicht, gibt’s nicht, lautet die Devise, die man dem Bären von einem Mann sofort abkauft. Sich ein bisschen aus der eigenen Komfortzone hinausbewegen, könnte uns allen nicht schaden – und die Gefahr, mit Ed Sheeran vor einem vollen Stadion Schlagzeug spielen zu müssen, ist überschaubar.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.