Viele Linien betroffen

Öffi-Sperren gehen auch im Herbst weiter

Wien
28.08.2025 19:00
Öffi-Sorgenkind: Die U4 fährt nur 21 Tage wieder durchgehend. Ab Mitte September starten dann ...
Öffi-Sorgenkind: Die U4 fährt nur 21 Tage wieder durchgehend. Ab Mitte September starten dann neue Bauarbeiten.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Nach einem heftigen Baustellensommer wartet schon bald ein Herbst mit vielen neuen Einschränkungen im Öffi-Netz der Stadt.

Zuerst einmal die gute Nachricht: Pünktlich zum Schulbeginn sind die meisten Linien ab 1. September wieder regulär unterwegs. Neun Großbaustellen wurden in den Sommermonaten von den Wiener Linien abgewickelt. Auch die ÖBB-Sommersperre der S-Bahn endet. Ab kommenden Montag gibt es wieder freie Fahrt zwischen Praterstern und Floridsdorf.   Doch Öffifahrer und Pendler brauchen in den nächsten Wochen und Monaten trotzdem gute Nerven. Denn die Sperren und Einschränkungen gehen weiter.

U4 bleibt Öffi-Sorgenkind
Bereits ab 22. September ist die Sorgenlinie U4 wieder unterbrochen. Der Bahnsteig bei der Station Landstraße erhält einen neuen Bodenbelag und ist jeweils in eine Fahrtrichtung gesperrt. Fahrgäste können eine Station weiterfahren und mit einem Zug in die Gegenrichtung die Station Landstraße erreichen. Züge durchfahren in diesem Zeitraum die Station: in Fahrtrichtung Heiligenstadt vom 22. September bis 3. November, in Fahrtrichtung Hütteldorf dann vom 3. November bis 5. Dezember.

Der zweite Teil der Weichenerneuerung zwischen Spittelau und Jägerstraße wird in den Herbstferien (27. bis 31. Oktober) durchgeführt. Die Linie fährt in diesem Zeitraum geteilt. Die Bimlinie 5 erhält neue Gleise. Von 15. September bis 1. Oktober wird sie kurz geführt und fährt nur zwischen Praterstern und Josefstädter Straße. Noch bis Jahresende läuft die Modernisierung der bestehenden 18er-Strecke im 3. Bezirk weiter.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
