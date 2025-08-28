Öffi-Sperren gehen auch im Herbst weiter

Zuerst einmal die gute Nachricht: Pünktlich zum Schulbeginn sind die meisten Linien ab 1. September wieder regulär unterwegs. Neun Großbaustellen wurden in den Sommermonaten von den Wiener Linien abgewickelt. Auch die ÖBB-Sommersperre der S-Bahn endet. Ab kommenden Montag gibt es wieder freie Fahrt zwischen Praterstern und Floridsdorf. Doch Öffifahrer und Pendler brauchen in den nächsten Wochen und Monaten trotzdem gute Nerven. Denn die Sperren und Einschränkungen gehen weiter.