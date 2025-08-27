Mann (44) droht Frau (30) nach Hundebiss mit Axt

In Völkermarkt kam es am Mittwochvormittag zu einem etwas eigenartigen Vorfall. Weil er von einem Hund in den Fuß gebissen wurde, griff ein 44-Jähriger zu seiner Axt.
Die Geschichte ereignete sich heute in Völkermarkt gegen 10 Uhr am Vormittag, als eine 30-jährige Frau mit ihrem Hund auf einen 44-Jährigen traf. Der Hund biss dem Mann in den Fuß, worauf dieser ausrastete. „. Aufgrund dieses Vorfalls bedrohte der 44-jährige Mann die Frau unter Verwendung einer erhobenen Axt“, berichtet die Polizei.
Die schockierte Frau rief sofort die Polizei und erstattete Anzeige. „Im Zuge einer sofort durchgeführten Fahndung konnte der 44-Jährige im Nahbereich angehalten und vorläufig festgenommen werden“, so die Polizei weiter. Die Axt wurde dem Mann abgenommen – er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
