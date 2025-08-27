Mann (44) droht Frau (30) nach Hundebiss mit Axt

Die Geschichte ereignete sich heute in Völkermarkt gegen 10 Uhr am Vormittag, als eine 30-jährige Frau mit ihrem Hund auf einen 44-Jährigen traf. Der Hund biss dem Mann in den Fuß, worauf dieser ausrastete. „. Aufgrund dieses Vorfalls bedrohte der 44-jährige Mann die Frau unter Verwendung einer erhobenen Axt“, berichtet die Polizei.