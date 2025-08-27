Facelift für 100.000 Dollar ist „in Würde altern“

Mit fast 70 noch einmal alles auffrischen? Für Kris Jenner (69) kein Problem! Die berühmteste Momagerin der Welt und frisch gebackene „Vogue Arabia“-Coverfrau spricht erstmals offen über ihr jüngstes Beauty-Upgrade – ein Facelift im Wert von rund 100.000 Dollar.
„Ich hatte vor 15 Jahren schon mal ein Facelift. Jetzt war es einfach wieder Zeit für ein Refresh“, erklärte Kris im Interview. Ihr Motto: „In Würde altern – auf meine Art!“
Aging à la Kardashian
Während andere Frauen in ihrem Alter Falten akzeptieren, setzt Kris lieber auf High-End-Chirurgie. „Wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst und nichts machen willst – perfekt. Aber für mich bedeutet ,in Würde altern‘, die beste Version meiner selbst zu sein. Und genau das macht mich glücklich.“
Am Cover der „Vogue Arabia“ – hier eingebunden – zeigt sich Jenner faltenlos und perfekt geliftet.
Schon Anfang des Jahres hatten Fans gemunkelt: Irgendwas hat sich im Gesicht der 6-fachen Mutter verändert. Ob auf Instagram, bei Tochter Kim in Paris zum Prozess um den berüchtigten Raubüberfall oder bei Lauren Sánchez’ Bachelorette-Party – Kris’ neuer Glow fiel allen sofort auf.
Unterstützung von Kim & Kylie
An ihrem OP-Tag war Kris nicht allein: Tochter Kylie begleitete sie ins Krankenhaus, während Kim dauerhaft per FaceTime dabei war. Ein echter Kardashian-Familienmoment – selbst im OP.
Für Kris ist Transparenz über Schönheits-Eingriffe nichts Neues: Brust-OPs in den 80ern, Botox seit Jahren, ein Earlobe-Lifting 2018 – alles längst öffentlich dokumentiert. Sogar ihre Hüft-OP ließ sie filmen, um anderen Mut zu machen.
Kein Gedanke an Ruhestand
Und während sie jetzt jugendlicher aussieht als je zuvor, denkt Kris gar nicht daran, kürzerzutreten. „Meine Mutter hat bis 82 gearbeitet – ich plane eher bis 85“, lacht sie.
Die Queen des Kardashian-Clans startet mit neuem Gesicht und alter Energie ins nächste Jahrzehnt.
