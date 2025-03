Schüler (14) soll Verbrechen vorgetäuscht haben

Dieser Anruf könnte einen Jugendlichen aus Scharnstein in Oberösterreich teuer zu stehen kommen: Gegen ihn wird wegen Vortäuschens einer mit Strafe bedrohten Tat ermittelt. Der 14-Jährige soll bei einem Telefonat mit einem Mitarbeiter des Landeskrankenhauses Graz so getan haben, als würden Menschen in Lebensgefahr schweben.