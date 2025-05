Bub (14) täuschte schweren Raub in Innsbruck vor

Via Polizeinotruf meldete der Jugendliche am Samstag gegen 12.45 Uhr den vermeintlich schweren Raub durch zwei Männer in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck. Die beiden Unbekannten hätten ihn mit einem Messer bedroht, das mitgeführte Mobiltelefon abgenötigt und seien folglich in unbekannte Richtung geflüchtet.