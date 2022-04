Café Korb als Kulisse für Thriller mit Centineo

Thriller „Graymail“ wird auch in Wien gedreht

„Graymail“ lautet der Titel des Spionage-Thrillers mit Shooting-Star Noah Centineo in der Titelrolle. Gedreht wird ab Samstag im ersten Bezirk, der 25-jährige Feschak aus Florida soll hier auch Szenen haben. Über Extrawünsche drang (fast) nichts durch, außer dass ein Gym für ihn in der Nähe sein sollte.