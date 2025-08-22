„Brauchen jetzt nicht alles schlechtzureden!“

Dass seine „Ex“ währenddessen einen Topstart hinlegte, nahm er schulterzuckend zur Kenntnis. „Freut mich für St. Pölten. Ich denke aber nicht, dass sie das so durchziehen werden. Dafür fehlt ihnen die Kaderbreite“, so der Achter, „ich beschäftige mich aber nicht mit ihnen. Wichtig ist, dass wir unsere Siege wieder einfahren.“

„Ich mache mir keinen Kopf“

Am Freitag daheim gegen Aufsteiger Hertha Wels wäre immens wichtig. „Wir müssen da jetzt natürlich ohne Wenn und Aber voll anschreiben, anders auftreten“, hofft der Ex-Bundesliga-Profi. „Man hat im Training unter der Woche ein richtiges Feuer gespürt. Ich mach mir deshalb keinen Kopf“