„Schreiben und Papier haben großartige Zukunft“

Papier, das inspiriert

Ist die Digitalisierung keine Konkurrenz? „Ich sehe da kein entweder oder. Ein leeres Blatt Papier vor sich inspiriert, etwas zu schaffen“, so Bacquias. Seien es Skizzen, Pläne, Träume oder Geheimnisse. „Schreiben und Papier haben eine großartige Zukunft. Menschen, die andauernd am Handy sind, wollen auch mal kreativ sein.“ Und dafür würde sie ihnen in Form der Produkte aus Handarbeit richtig gutes Werkzeug geben.

Papier (in feines Leder gehüllt) ist eben geduldig – gerade in dieser schnelllebigen Zeit.