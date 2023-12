Schwere Vorwürfe gegen Textilfirma Huber Holding

„Bei dieser Sachlage sprechen wir ganz klar von Lohndiebstahl“, stellte Gertrude Klaffenböck von „Südwind“ fest. Man fordere Herrn Ng auf, sich an die Gesetze zu halten und den Arbeitern umgehend zu bezahlen, was ihnen zustehe. Von der Huber Holding AG verlangte „Südwind“, „die Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen“. Zudem wurde an Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) appelliert, „die Huber Holding AG aufzufordern, sich für die Rückzahlung der Lohnschulden bei den Arbeitern einzusetzen“. „Auch österreichische Konsumenten, die in den letzten Jahren bei Huber-Marken gekauft haben, können nicht sicher sein, ob die Arbeiter dafür bezahlt wurden“, sagte Klaffenböck.