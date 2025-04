„Stärke durch Märkte, nicht durch Mauern“

„Abstriche billigend in Kauf nehmen“

Das geplante Abkommen mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay) wäre ein entscheidender Impuls für die heimische Industrie: „In einer Welt, die zunehmend von Handelskonflikten geprägt ist, wäre es fahrlässig, wenn wir neue Partnerschaften aus ideologischen Gründen ausbremsen. Wer diese Chancen ignoriert, nimmt Wohlstandseinbußen billigend in Kauf“, stellt Hartmann klar. „Wir erwarten uns, dass nicht Partikularinteressen über das Wohl des Standorts gestellt werden. Die Industrie ist bereit, in Nachhaltigkeit zu investieren – aber wirtschaftspolitische Vernunft darf kein Randthema sein.“