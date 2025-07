Kroatien: Polizei warnt Urlauber vor Pädophilen

Laut dem kroatischen Sender „Dnevnik Nova TV“ warnt die kroatische Polizei vor Pädokriminellen, die versteckte Kameras in etwa Sonnenbrillen genutzt haben sollen, um nackte Kinder am Strand und Pool heimlich zu filmen. Erst kürzlich wurden in Istrien vier Männer festgenommen, die auf ähnliche Weise vorgegangen sein sollen.