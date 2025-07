WAC: Zukic-Transfer in die MLS ist so gut wie fix!

Sportlich? Da bog der WAC die Kroaten ganz knapp 1:0. In der starken ersten Hälfte traf Sulzner die Latte per Kopf (27.), Schöpf ins Tor nach Ballo-Assist zum Sieg (34.). Istra aber drehte in Hälfte zwei auf, hätte gewinnen müssen – Lawal (55.) und Agada (89.) trafen aber nur Alu, zweimal rettete Polster in extremis (70.).