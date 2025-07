Hütter über neuen Star: „Er ist offen, aber …“

Bei seiner Vertragsunterschrift wurde es schon emotional – der 32-Jährige brach in Tränen aus. „Mir kamen so viele Bilder dazu in den Kopf, was ich durchgemacht habe.“ Trainer Hütter ist unterdessen froh, dass er den Franzosen in seinem Team hat: „Er arbeitet hart und viel, meistens noch im Kraftraum. Er ist in einer fantastischen Stimmung und will seinen Körper in eine Top-Verfassung bringen.“ Pogba sei offen, aber auch bescheiden, lautet das erste Hütter-Fazit.