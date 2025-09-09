Schweizer Forscher wollen Erdbeben auslösen

Das Risiko, dass ein solches künstliches Erdbeben an der Oberfläche Schäden auslöse, sei sehr gering – die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Erdstoß der Magnitude 4 werde, wollen die Forschenden unter 1 zu 10.000 halten. „Und auch ein solches würde an der Oberfläche nicht zu großer Zerstörung führen“, versicherte Stefan Wiemer von der ETH Zürich und dem Schweizerischen Erdbebendienst, der mit drei weiteren Forschenden das Projekt leitet.